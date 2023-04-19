Запорожская АЭС откажется от американского топлива в течение ближайших лет

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Запасов ядерного топлива производства Westinghouse на Запорожской АЭС (ЗАЭС) хватит на четыре года, планируется полное его замещение на российское, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Теоретически нынешних запасов американского топлива - примерно на четыре года. Но его замещение на российское начнется гораздо раньше. Мы в американском топливе не нуждаемся, как и в их технологиях. У нас они свои. И мы, впрочем, далеко не только одни мы, считаем их лучшими в мире", - сказал Карчаа, комментируя требования США по использованию американских технологий на ЗАЭС.

Представитель "Росэнергоатома" пояснил, что в американских требованиях речь идет о расчете теплогидравлических режимов активной зоны и обосновании безопасности планируемых загрузок. Этим занимался Харьковский центр проектирования активных зон, который находится под контролем Украины.

"На ЗАЭС производился лишь "дорасчет" отдельных показателей, который не требовал владения всей технологией. На станции нет ни соответствующих программных продуктов, ни соответствующей технологической документации", - подчеркнул собеседник агентства.

Он считает, что все опасения американцев по поводу интеллектуальной собственности несостоятельны, потому что России это абсолютно не нужно. По его мнению, в основе вдруг возникшей резонансной реакции лежат "грязные политика и бизнес", цель которой - психологическое и репутационное давление на российскую сторону.

Ранее телеканал CNN сообщил, что министерство энергетики США в письме от 17 марта 2023 года предупредило "Росатом" о наличии на ЗАЭС "ядерных технических данных американского происхождения, подлежащих экспортному контролю правительства США". В документе указано, что доступ неуполномоченных лиц к американским технологиям, подлежащим экспортному контролю, нарушает законодательство США.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Сейчас работают два из них, но в режиме горячего останова. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.