Глава МАГАТЭ назвал ситуацию с безопасностью на ЗАЭС игрой с огнем

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ведет интенсивные переговоры с целью добиться соглашения о защите Запорожской АЭС, включая обеспечение доступности и безопасности внешних источников питания, говорится в заявлении на сайте организации.

"Потеря электроснабжения сегодня утром демонстрирует высокую уязвимость ядерной безопасности и ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС. Как я уже неоднократно говорил, так просто не может больше продолжатся. Мы играем с огнем. Я продолжаю вести интенсивные переговоры со всеми причастными сторонами, чтобы обеспечить защиту ЗАЭС", - указано в заявлении Гросси.

Ранее в понедельник стало известно, что Запорожская АЭС в Энергодаре была отключена от внешнего электроснабжения через линию с территории Украины. Позже подачу электричества возобновили.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один, пятый, в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.