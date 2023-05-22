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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Население Грайворонского округа Белгородской области покидает территорию

Население Грайворонского округа Белгородской области покидает территорию
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Власти помогают жителям Грайворонского городского округа, куда проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, покинуть территорию, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Ситуация в Грайворонском городском округе остается напряженной, на территорию вошла диверсионно-разведывательная группа. (...) Большая часть населения покинула территорию. У кого нет возможности, помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность, покидают на личном транспорте", - сказал Гладков в эфире рубрики "10 вопросов губернатору" в соцсети "ВКонтакте".

Он добавил, что за информацией по этим вопросам можно обращаться к главе округа Геннадию Бондареву и его помощникам.

"Порядок в оставленных домах будет обеспечен, как и сохранность всего имущества", - заверил губернатор.

Он сообщил также, что покинувшие свои дома жители смогут обратиться по поводу размещения в других муниципалитетах области.

"Все, кто покинул территорию Грайворонского округа, если нет возможности разместиться, пожалуйста, обращайтесь к главам органов местного самоуправления там, где вы находитесь. Команда дана, пункты временного размещения подготовлены", - сказал Гладков.

Он заверил также, что вопросы ночлега, питания и безопасности будут решены.

Ранее в понедельник Гладков сообщил о проникновении украинской диверсионной группы на территорию области.

"На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

С понедельника в регионе введен режим контртеррористической операции. В этот день были зафиксированы неоднократные обстрелы с украинской стороны города Грайворон и нескольких сел в Грайворонском городском округе. Есть пострадавшие.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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