Последние звонки в белгородских школах пройдут дистанционно

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Торжества по случаю окончания учебного года в Белгородской области пройдут дистанционно, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в понедельник в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Запланированные на завтра последние звонки пройдут в школах Белгородской области в дистанционном формате", - сказал глава региона.

Ранее в регионе в целях безопасности праздничные линейки были запрещены в образовательных учреждениях 15-километровой приграничной зоны Белгородской области. Предполагался формат проведения последних звонков в дистанционной форме.

Очный формат праздничных мероприятий допускался только для выпускников 9-х и 11-х классов в школах, которые удалены более чем на 15 км от границы, по заявлениям родителей при согласовании с главой администрации.

Для неприграничных муниципалитетов, где не вводился дистанционный формат обучения, школьные линейки были намечены на 23 мая в очном виде.

Ранее в понедельник Гладков сообщил о неоднократных обстрелах территории Грайворонского городского округа. Пострадали восемь человек.

Позднее он сообщил о проникновении украинской диверсионной группы. "На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

С понедельника в регионе введен режим контртеррористической операции.

Как сообщалось, с 10 октября прошлого года школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода переведены на дистанционный формат обучения.