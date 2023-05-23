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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Около 100 человек вывезено из приграничных сел Белгородской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с вывозом населения из приграничных населенных пунктов Грайворонского городского округа.

"Со вчерашнего вечера наша оперативная группа во главе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым вывозила мирных жителей из Глотова и Козинок. Всего на данный момент вывезено около 100 человек, среди них есть лежачие и дети", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Также он сообщил об еще одной раненой местной жительнице.

"Сейчас работаем в освобожденных населенных пунктах. Вывезли еще одну раненую. Это мирная жительница из села Козинка, сейчас она в городской больнице №2. У нее осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов ранены 12 мирных жителей.

В понедельник Гладков сообщил о проникновении украинской диверсионной группы на территорию Белгородской области.

В регионе введен режим контртеррористической операции.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что украинские силы, которые вторглись на территорию Белгородской области, уничтожены.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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