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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Крымский мост открыт после остановки движения из-за учений

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено после остановки в среду из-за учений, сообщили журналистам в ФКУ Упрдор "Тамань".

"В 11:00 движение автомобильного транспорта на участке а/д А-290 Новороссийск-Керчь км 141+018 - км 160+048 (транспортный переход через Керченский пролив) возобновлено в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В ФКУ Упрдор "Тамань" также уточнили, что задымление на мосту было связано с учениями.

Об остановке движения на мосту из-за учений глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в 10:45 по московскому времени.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было частично ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. Сейчас на переправе введен досмотр всего въезжающего транспорта, движение грузовиков запрещено.

Крым Крымский мост Сергей Аксенов
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