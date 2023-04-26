ВВС Британии и ФРГ сопроводили три российских военных самолета над Балтикой

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Самолеты германских и британских ВВС вылетали на сопровождение трех российских военных самолетов над Балтийским морем.

"Самолеты ВВС Германии и Великобритании поднимались для опознавания и сопровождения двух истребителей Су-27 и одного самолета Ил-20 в международном воздушном пространстве над Балтикой", - информирует в среду международная пресса со ссылкой на сообщение германских ВВС в твиттере.

К публикации приложены несколько фотографий, сделанных во время сопровождения.

В начале прошлой недели британские Королевские ВВС сообщали о сопровождении трех российских военных самолетов этих же типов и также над Балтикой. Тогда в сообщении подчеркивалось, что самолеты ВВС России совершали безопасный и профессиональный полет, и отмечалось, что такие сопровождения являются "рутинными".

Самолеты британских и германских ВВС дислоцированы на военной базе в Эмери (Эстония).