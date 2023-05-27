Две ракеты "Союз" доставят на космодром Восточный в ближайшие два месяца

На хранении на Восточном находятся три "Союза"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Три ракеты-носителя семейства "Союз-2" находятся на хранении на космодроме Восточный, в июне-июле на космодром прибудут еще две, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Сегодня у нас на космодроме на хранении находятся три машины под ближайшие работы", - сказал Баранов боевому расчету космодрома Восточный после выполненного пуска ракеты "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА".

Также он сообщил, что "в ближайшие пару месяцев мы запланировали поставку еще двух машин".

Ранее в субботу в 00:14 по Москве ракета-носитель "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" штатно стартовала с космодрома Восточный.