В Минтруда сообщили о сокращении в России числа женщин фертильного возраста

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В России сокращается количество женщин фертильного возраста, на 1 января 2022 года их было 34 млн, а к январю 2031 года их станет на 1,4 млн меньше - 32,6 млн, сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Она привела эти расчеты на на форуме "Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности".

Фертильным возрастом в России считается возраст 15-49 лет.

При этом, по ее словам, на группу 20-29-летнего возраста приходится 44% всех рождений. За последние 10 лет численность этой группы уменьшилась почти на 40%, а именно на 4,6 млн человек. На 1 января 2022 года она составила 7,2 млн женщин. "При этом эта тенденция по прогнозу не остановилась и сохранится до 2026 года. И только после этого будет незначительный рост численности этой возрастной когорты", - уточнила Баталина.

1 июля во всех регионах совместно с Минтрудом будут утверждены региональные программы повышения рождаемости.

"Совместно с Минтрудом идет согласование целевой линейки рождений в разрезе каждого субъекта РФ, и для обеспечения этой целевой линейки субъекты разрабатывают региональные программы повышения рождаемости в дополнение к тем мерам, которые действуют на федеральном уровне. (...) До 1 июля во всех регионах совместно с Минтрудом региональные программы будут утверждены, в дальнейшем начнется их мониторинг", - сказала Баталина.

Ранее в Кремле признали отсутствие успехов в демографической политике. "Да, действительно демография - это то, где у нас пока не получается, это действительно так. И действительно по абсолютно известным и понятным причинам мы сейчас находимся в очень тяжелом положении с точки зрения демографии. Применяется целый ряд мер для того, чтобы увеличить рождаемость и сподвигнуть наше население на то, чтобы увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата", - сказал 19 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.