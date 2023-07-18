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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Мишустин сообщил о завершении фортификации линий размещения российских войск

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что фортификация линий размещения войск на всех необходимых рубежах обороны практически завершена. Он заявил об этом на заседании координационного совета по снабжению армии.

"Еще одно важное направление внимания Совета - это фортификация линий размещения войск. На всех необходимых рубежах оборудование районов обороны практически завершено", - сказал он.

Премьер также заверил, что гражданам, которые утратили жилье в результате обстрелов, оказывается всесторонняя поддержка.

Михаил Мишустин СВО
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