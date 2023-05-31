Росимущество передало "Росатому" контролирующую долю в стратегическом Ловозерском ГОКе

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Росимущество передало госкорпорации "Росатом" контролирующую долю в уставном капитале ООО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат" (Ловозерский ГОК, ЛГОК, Мурманская область), сообщает сайт АО "Атомредметзолото" (АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом").

ЛГОК войдет в горнорудный дивизион "Росатома".

Генеральным директором ЛГОКа назначен Владимир Федяков, ранее работавший в горнорудном дивизионе ГК "Росатом".

Как говорится на официальном интернет-портале правовой информации, распоряжение о передаче госкорпорации 74,97% долей в уставном капитале ООО "Фин-Проект" (единственный собственник Ловозерского ГОКа - ИФ) подписал 23 апреля премьер-министр Михаил Мишустин.

АРМЗ отметило, что Ловозерский ГОК является единственным в России предприятием, которое добывает и обогащает лопаритовую руду, из которой извлекают редкоземельные металлы для дальнейшего использования в промышленности,

Лопаритовый концентрат ЛГОК поставляет ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ). Здесь из него извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов. В дальнейшем их используют в таких отраслях, как электроника, химическое оборудование, оптика, квантовые генераторы, акустика, хирургия, легированные стали, сверхжаропрочные сплавы, сверхпроводники, атомная промышленность.

"К сожалению, полная цепочка производства редкоземельных металлов сегодня не замкнута на территории нашей страны, поэтому акции "Соликамского магниевого завода" также готовятся к передаче "Росатому", как имущественный взнос РФ. Следующим шагом здесь планируется строительство разделительного производства для обеспечения полного сырьевого и, как следствие, технологического суверенитета", - говорится в сообщении.

Таким образом, в перспективе "Росатом" станет собственником полного цикла - от добычи до производства - редкоземельных металлов.

В феврале 2022 года Арбитражный суд Мурманской области по требованию ФАС России вынес решение о лишении иностранных инвесторов права голоса в отношении Ловозерского ГОКа.

Как установил суд, кипрские Vojiesko Holding, Fullcirkle Facilities Management и Slontecco Investments косвенным путем установили контроль над комбинатом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Ранее они приобрели по 24,99% в уставном капитале ООО "Фин-Проект" (Ловозерский район, Мурманская область), единственном владельце Ловозерского ГОКа.

Единственными участниками кипрских компаний являются российские граждане: Vojiesko Holding владеет гражданин РФ и налоговый резидент Австрии Евгений Сырцев, Slontecco Investments - гражданин РФ и налоговый резидент Австрии Петр Кондрашев (занимал 86-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России за 2021 год по версии Forbes - ИФ), Fullcirkle Facilities Management - россиянин и налоговый резидент РФ Сергей Шалаев.

В мае прошлого года по решению апелляционного суда в доход РФ были взысканы доли Slontecco Investments, Vojiesko Holding и Fullcirkle Facilities Management - всего 74,97% в ООО "Фин-Проект". Затем в июле Арбитражный суд Мурманской области наложил арест на 24,99% в "Фин-Проекте", принадлежащие Игорю Пестрикову, и на 0,04%, принадлежащие Сергею Кирпичеву.

Параллельно с этим в Пермском крае по иску Генпрокуратуры арбитражный суд принял решение, в результате которого 89,5% СМЗ перешли от акционеров Кирпичева, Кондрашева, Тимура Старостина и Пестрикова в пользу государства.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). На экспорт поставляются магниевые сплавы, магний первичный, пентаоксиды и пентахлориды ниобия и тантала, карбонаты РЗМ, титан губчатый, хлорид калия. Поставщиком сырья для СМЗ выступает Ловозерский ГОК.