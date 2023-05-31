Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекина увеличилось до четырех

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали при обстреле украинскими военными города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Ситуация в Шебекине ухудшается. Ночью (...) по городу был нанесен массированный удар. Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь", - следует из сообщения Гладкова в его телеграм-канале.

Ранее в среду губернатор сообщал об одной пострадавшей. По его словам, в результате обстрела повреждены жилые дома, горит транспорт.