С затопленных территорий за Каховской ГЭС вывезли около 900 человек

В Новой Каховке вода поднялась на 12 метров, Корсунка полностью затоплена

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Около 900 человек эвакуировали из прибережной зоны Днепра после разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб Новой Каховки.

"В Новой Каховке уровень воды дошел за администрацию и продолжает подниматься. На данный момент эвакуировано около 900 человек", - сказал он.

По последним данным экстренных служб, в Новой Каховке уровень воды поднялся до 12 м, в поселке Днепряны - до 11,2 м, в селе Корсунка - до 7,3 м. Корсунка затоплена практически полностью.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах поднимается, идет эвакуация подтопленных домов. В Новой Каховке ввели режим ЧС. По прогнозу, вода должна сойти в течение трех суток.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Сейчас станция не вырабатывает электроэнергию.