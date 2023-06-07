Продлен домашний арест обвиняемому в укрывательстве Дарьи Треповой

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге Выборгский суд продлил до 7 сентября домашний арест Дмитрию Касинцеву, обвиняемому в несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК), сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Касинцев укрывал Дарью Трепову в своей квартире после взрыва в кафе на Васильевском острове и гибели военкора Максима Фомина (Владлена Татарского).

В пресс-службе напомнили, что 2 апреля Трепова принесла на творческий вечер Фомина в кафе скрытое в статуэтке взрывное устройство, "после чего неустановленные соучастники произвели взрыв". Фомин погиб, были ранены еще полсотни человек. Трепову задержали только 3 апреля.

Трепова, скрываясь от следствия, приехала в квартиру Касинцева в Парголове, а Касинцев, по версии следствия, достоверно знал о преступлении, скрывал и сообщал полиции и ФСБ недостоверную информацию о ее местонахождении, следует из сообщения пресс-службы судов. Под домашний арест он был помещен 13 апреля.

Трепова, обвиняемая по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатки, находится в СИЗО в Москве. 1 июня Басманный суд продлил ей арест до 2 сентября. Проживающий на Украине журналист Роман Попков объявлен в розыск по этому же делу. Следствие вменяет ему руководство совершением теракта (4 статьи 205.1 УК). По версии следствия, он через интернет руководил действиями Треповой .