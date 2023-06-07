Суд 17 июля начнет рассматривать иск "ГАЗа" к VW на 28,4 млрд рублей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Нижегородской области назначил на 17 июля начало разбирательства по иску Горьковского автозавода к германскому автоконцерну Volkswagen о взыскании 28,4 млрд рублей, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

На предварительных слушаниях суд отклонил ходатайство ответчика оставить иск без рассмотрения. VW настаивал на рассмотрении иска в международном арбитраже при Международной торговой палате (ICC), как это предусмотрено третейской оговоркой в коммерческом договоре сторон.

Предметом иска "ГАЗа" стало, в том числе, взыскание упущенной выгоды из-за прекращения VW исполнения договора поставки двигателей и запчастей к ним для послепродажного обслуживания.

В августе 2022 года Горьковский автозавод и Volkswagen расторгли соглашение о контрактной сборке, VW выплатил российскому партнеру 4 млрд рублей. На "ГАЗе" тогда заявляли о намерении "обеспечить альтернативную загрузку" освободившихся мощностей.

Однако весной 2023 года "ГАЗ" подал в суд иск к VW о взыскании 15,6 млрд рублей убытков, а затем второй иск - уже на 28,4 млрд рублей. В первом "ГАЗ" просит взыскать ущерб, который, как считают на предприятии, был ему причинен в связи с расторжением соглашения с VW о контрактной сборке легковых автомобилей в Нижнем Новгороде. Значительная часть требований во втором иске - компенсация упущенной выгоды.

Суд выделил в отдельное производство требование о взыскании убытка из первого иска, в котором истец просит суд также признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей на площадке "ГАЗа". Рассмотрение требования о взыскании убытков при этом приостановлено, в настоящее время суд оценивает лишь правомерность расторжения соглашения между спорящими сторонами. Дело слушается в закрытом режиме.

В обеспечение своих исковых требований "ГАЗ" просил суд арестовать имущество VW в России - завод в Калужской области и оборудование, доли в российских дочерних и подконтрольных обществах, и ненадолго добился этого. Однако затем эти ограничения были сняты судом.

Российское представительство VW в марте заявляло, что судебные претензии Горьковского автозавода вызвали у компании удивление. В представительстве VW подчеркивали, что соглашение о контрактной сборке было расторгнуто сторонами в 2022 году по итогам "всесторонних и глубоко содержательных переговоров", на обоюдных взаимовыгодных условиях.

До марта 2022 года на площадке Горьковского автозавода собирались модели Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos.

Volkswagen владел заводом, расположенным в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге (производственная мощность - 225 тысяч автомобилей в год). В конце мая дилерский холдинг "Авилон" выкупил российские активы VW, покупателем выступило ООО "Арт-Финанс" (владельцем 100% его долей является президент группы "Авилон" Андрей Павлович, указано в ЕГРЮЛ). Сумма сделки не раскрывалась.