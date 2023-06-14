Палата представителей США единогласно одобрила резолюцию с призывом освободить Гершковича

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Палата представителей США приняла резолюцию, призывающую Россию "немедленно освободить" обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщает The Hill.

"Палата одобрила меру 422 голосами, против - 0", - пишет издание.

По данным The Hill, на этой неделе нижняя палата американского Конгресса также проголосует по аналогичной резолюции с требованием освободить находящегося в заключении в РФ Пола Уилана.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.