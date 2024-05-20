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Судимость Майкла Калви истекла

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Основатель инвестиционной компании Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, приговоренный в России к условному сроку по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", больше не считается судимым в связи с истечением испытательного срока, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Тимофей Гриднев.

"Судимость Майкла Калви считается погашенной с начала апреля в связи с истечением испытательного срока", - сказал он и добавил, что сейчас Калви находится за границей.

Мещанский суд Москвы 6 августа 2021 года приговорил Калви к пяти с половиной годам лишения свободы условно за растрату. Кроме Калви по делу были осуждены еще шесть человек - коллеги бизнесмена, которым также были назначены условные сроки. Суд всех их признал виновными в растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

В 2022 году Мосгорсуд смягчил американцу наказание - до четырех с половиной лет с испытательным сроком четыре года.

Ни на следствии, ни в ходе судебного процесса Калви не признавал вину.

Семейство фондов Baring Vostok Capital Partners было крупнейшим игроком на российском рынке прямых инвестиций. В конце декабря 2022 года было объявлено, что его проекты будут разделены на две части: зарубежные останутся у Baring Private Equity Майкла Калви и его команды, российские - перейдут локальному менеджменту во главе с Еленой Ивашенцевой (группа "Восток инвестиции").

Baring Vostok Восточный Майкл Калви США Тимофей Гриднев
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