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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Минэкономразвития одобрило, что ЦБ в решении по ставке учел и фактический уровень инфляции

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Минэкономразвития считают правильным, что Банк России при принятии решения по ключевой ставке учел не только возможные инфляционные риски, но и фактический уровень инфляции, заявил журналистам в кулуарах Евразийского конгресса министр экономического развития Максим Решетников .

По его словам, ЦБ справедливо отмечает проинфляционные риски, связанные с бюджетными расходами и ростом потребительского спроса, но эти риски пока не реализовались.

"Мы считаем правильным, что при принятии решения по ключевой ставке ЦБ учел не только возможные риски, но и фактический уровень инфляции", - сказал министр, комментируя вопрос о сохранении ЦБ ставки на уровне 7,5%, но одновременном ужесточении сигнала на фоне роста проинфляционных рисков.

"ЦБ справедливо отмечает наличие проинфляционных рисков, в том числе связанных с бюджетными расходами, ростом потребительского спроса. В то же время пока эти риски не реализовались, и инфляция в пересчете на годовые темпы находится ниже целевого уровня ЦБ", - отметил он.

Решетников также отметил, что "бюджетные расходы "просачиваются" в экономику не мгновенно и не создают моментального инфляционного давления".

По его словам, рост спроса сопровождается увеличением предложения как за счет повышения внутреннего производства, так и за счет импорта.

Банк России 9 мая ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% (при этом рассматривал и варианты ее повышения от 0,25% до 0,75%), но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге заявила, что баланс рисков сместился сильнее в сторону проинфляционных.

"Дефицит персонала может стать тем ключевым ограничением на стороне предложения, из-за которого возможности наращивания выпуска не смогут удовлетворить растущий спрос, что выльется в ускорение роста цен сверх целевой инфляции вблизи 4%", - отметила она.

"Мы продолжим внимательно следить и за реализацией бюджетной политики. Поскольку и бюджетная, и денежно-кредитная политика влияют на совокупный спрос, обе политики не могут быть одновременно мягкими, когда инфляция уже возвратилась к своему целевому темпу. При усилении бюджетного импульса центральный банк должен сопоставимо уменьшать импульс по кредитному каналу для поддержания ценовой стабильности. Это может потребовать дополнительного повышения ставки", - сказала Набиуллина и о взаимосвязи бюджетной и денежно-кредитной политик.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2023 году составляет 5,8%.

Банк России Максим Решетников Минэкономразвития
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