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Депутат Аксаков призвал ЦБ повышать ключевую ставку лишь в случае тренда на рост инфляции

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Решение совета директоров ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% вносит элемент стабильности в кредитную политику банков, но повышать ставку следует только в случае формирования устойчивого тренда на рост инфляции, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Надеюсь, что ключевая ставка будет двигаться по нижней границе коридора в обозначенном регулятором прогнозе средней ключевой ставки, а решение о ее повышении Банк России примет только в случае формирования устойчивого тренда на рост инфляции", - сказал он журналистам в пятницу.

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"Решение Банка России в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне в 7,5% годовых вносит элемент стабильности в кредитную политику банков. Тем не менее важно в ближайшее время вернуться к вопросу снижения ставки, чтобы поддержать оживление кредитования и помочь экономике адаптироваться к новым реалиям", - добавил глава комитета.

По его мнению, восстановление экономической активности и меры государственной поддержки, в том числе по финансированию приоритетных проектов, способны компенсировать влияние проинфляционных факторов. "Фокус на поддержке структурной трансформации и экономического роста может дать хорошие результаты и с точки зрения финансовой стабильности", - считает Аксаков.

Как сообщалось, в пятницу совет директоров Банка России в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых и сообщил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели; процесса структурной перестройки экономики; оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Аналитики ожидали сохранения ставки на уровне 7,5% и "жесткого" сигнал от ЦБ о будущей направленности денежно-кредитной политики, ряд экономистов допускали ужесточение риторики ЦБ.

ЦБ допускает в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году.

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