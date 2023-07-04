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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В ЦБ не увидели рисков выхода инфляции за пределы своего прогноза на 2023 год

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рисков выхода инфляции за пределы прогноза ЦБ на 2023 год сейчас нет, считает первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Опубликованный после предыдущего опорного заседания совета директоров Банка России в апреле прогноз основных макроэкономических показателей предусматривает, что инфляция в 2023 году будет в коридоре 4,5-6,5%. Обновленная версия прогноза будет опубликована после заседания 21 июля.

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