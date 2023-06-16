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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

CEO "КАМАЗа" отметил пробуксовку локализации К5 из-за некачественных компонентов из РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В "КАМАЗе" отмечают прецеденты некачественной работы отдельных российских поставщиков по замещению иностранных комплектующих для производства грузовиков флагманского последнего поколения (К5), локализация которых сейчас ниже ранее заявленных целевых 80%.

Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ сообщил гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин.

"КАМАЗ" приступил к сборке локализованной версии грузовика КАМАЗ-54901 в феврале этого года. Корпоративная газета автопроизводителя сообщала, что степень локализации автомобиля пятого поколения составит 70-80%, а импортные комплектующие будут в основном китайскими. На тот момент компания планировала продать за год порядка 9,8 тысячи грузовиков последнего поколения. По словам Когогина, сейчас план составляет 8,5 тысячи штук.

"По К5 у нас сейчас суточный темп сборки - 35 единиц. У нас было намерение до 8,5 тысячи произвести в этом году - пока не отказываемся. Но если брать компонентную базу, которую российские поставщики локализовали - вопросов очень много", - сказал Когогин, отметив, что для компании такая ситуация "не была сюрпризом".

По его оценке, локализация флагманского автомобиля в импортозамещенной версии сейчас на уровне 65-70%, а от заявленной ранее целевой доли в 80% "сейчас получился процесс некоторого отката". Глава компании связал это с вопросами качества замещения компонентной базы. В качестве примера он привел кейс с замещением гидроцилиндра подъема кабины, который раньше для "КАМАЗа" делала германская компания по образцу, близкому к компонентам Mercedes.

"Компания, которая локализовала его в России, с работой не справилась. То есть работа предварительно была выполнена - мы там оплачивали оснастку. Когда стали получать продукт, выяснилось, что он не может обеспечить суточный темп конвейера в достаточном количестве. Но самое страшное оказалось в том, что и качество-то продукта вызывает очень большие сомнения. Какой был результат? У нас есть поставщик ручного механизма этого подъема на старые автомобили. В мае-июне вынуждены ставить ручной", - рассказал Когогин журналистам.

По его словам, в данном случае нарекания возникли именно по части механики, а не, например, электроники, с которой у различных автопроизводителей последние годы возникают проблемы.

"Когда я персонально принимал решение, что будем ставить механическое устройство, я сам вручную качал этот рычаг - 2 минуты 52 секунды на это потратил персонально. Не скажу, что мне это понравилось. Но, к сожалению, это вот так", - резюмировал глава "КАМАЗа".

Вместе с тем он отметил, что зависимости от западных поставщиков компонентов у "КАМАЗа" на сегодня нет. Часть необходимых компании компонентов поставляется из дружественных стран.

КАМАЗ Mercedes Сергей Когогин
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