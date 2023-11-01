Чемезов ждет завершения полной локализации грузовиков "КАМАЗа" К5 в 2024 году

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Стопроцентная локализация грузовиков "КАМАЗ-54901" флагманского поколения К5 ожидается в следующем году, сообщил телеканалу "Россия 24" гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Сегодня мы уже большую часть - 2,3 тысячи наименований различных комплектующих - локализовали. И я думаю, что к следующему году мы уже полностью, стопроцентно завершим локализацию автомобиля К5. Современный автомобиль с нашим отечественным двигателем, коробкой и всеми агрегатами", - сказал он.

По его оценке, сейчас локализация завершена примерно на 70%.

По итогам 9 месяцев 2023 года ПАО "КАМАЗ" произвело 3 тысячи тягачей К5, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин сентябре говорил, что планы производства флагманского модельного ряда К5 на 2023 год снижены, и вместо заявленных в начале года 9 тысяч штук автопроизводитель сделает "в пределах 6-7 тысяч".