Редомициляцию в российский САР впервые прошла украинская компания

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Процедуру редомициляции в специальный административный район РФ впервые прошла украинская компания.

На этой неделе в САР на о.Октябрьский в Калининградской области было зарегистрировано МКООО "Ясиновский коксохимический завод", до редомициляции - частное акционерное общество "Ясиновский коксохимический завод", сообщается в данных ЕГРЮЛ.

Регистрация нового участника САР прошла в порядке редомициляции компании из Украины, подтвердили "Интерфаксу" в АО "Корпорация развития Калининградской области" (КРКО, выполняет функции управляющей компании САР).

"Документы на государственную регистрацию были предоставлены заявителем 30 мая в КРКО в полном соответствии с требованиями ФЗ "О международных компаниях и международных фондах". Иностранная компания - заявитель отвечала всем требованиям к редомициляции, указанным в части 3 статьи 2 ФЗ "О международных компаниях и международных фондах", т.к. Украина является членом группы Манивэл", - заявил представитель КРКО.

Согласно данным ЕГРЮЛ, это первый прецедент редомициляции украинской компании в РФ. В подавляющем большинстве участники двух российских спецрайонов (помимо калининградского есть еще САР на о.Русский в Приморье) "переехали" с Кипра, есть также отдельные случаи редомициляции из других популярных у бизнеса низконалоговых юрисдикций.

Ясиновский коксохимический завод в прошлом входил в состав группы "Донецксталь" предпринимателя Виктора Нусенкиса.