Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Путин на ПМЭФ почтил память Берлускони минутой молчания

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин прервал пленарное заседание Петербургского международного экономического форума и объявил минуту молчания в память о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони.

"Совсем недавно из жизни ушел бывший премьер-министр Италии господин Берлускони. Он многое сделал, чтобы выстроить нормальные долгосрочные отношения между Россией и странами НАТО. Это был очень светлый человек, очень деятельный и энергичный", - сказал Путин.

"Я без всякого преувеличения считаю его личностью мирового масштаба. Я прошу прощения у аудитории. Я бы попросил почтить его память минутой молчания", - добавил он.

Берлускони умер 12 июня в больнице. Он лечился от лейкемии. Ему было 86 лет.

Его похороны прошли в Милане 14 июня.

Берлускони четырежды занимал должность премьера Италии - в 1994 -1995, 2001 - 2005, 2005 - 2006 и 2008 - 2011 годах, и таким образом оказался рекордсменом по пребыванию на этой должности. Он стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство страны Европы. Являлся одним из самых богатых людей Италии, владельцем банков, СМИ, страхового бизнеса. Семья Берлускони владеет контрольным пакетом акций в итальянском медиахолдинге Fininvest S.p.A. - одной из крупнейших подобных структур в мире.

Возглавляемая Берлускони партия "Вперед, Италия" участвует в правящей коалиции, находящейся сейчас у власти в стране.

Церемония прощания с Сильвио Берлускони

12
Всего в здании собора на похоронах Берлускони присутствовали около 2 тыс. человек, в том числе президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанТысячи человек собрались вокруг Миланского собора, чтобы наблюдать за церемонией на больших экранах, установленных заранее специально для этих целейСкорбящие стали собираться на площади с утра, многие из них являются фанатами футбольного клуба "Милан", в котором Берлускони был президентом с 1986 по 2017 годБывшая возлюбленная Берлускони Франческа ПаскалеВ Италии 14 июня объявлено национальным днем траураИтальянская Палата депутатов в связи с трауром приостановила работу до четверга, а сенат - до понедельникаГроб с телом экс-премьера внесли в собор под аплодисменты тысяч итальянцевДети и родственники Берлускони на церемонии прощанияОжидается, что миллионы посмотрят прямую трансляцию похорон по телевизоруС понедельника флаги Италии и ЕС приспущены на всех государственных учреждениях, посольствах и консульствах ИталииПрежде чем тело Берлускони доставили в главный городской собор, оно находилось на его вилле Сан-Мартино в городе Аркоре, где с ним простились родные и близкие. Тысячи итальянцев оставили у резиденции Берлускони цветы, флаги, билеты на футбольные матчи и шарфы футбольных клубов "Милан" и "Монца", которыми в разное время владел бизнесмен.
Всего в здании собора на похоронах Берлускони присутствовали около 2 тыс. человек, в том числе президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Владимир Путин Италия Милан ПМЭФ Сильвио Берлускони
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2023

Путин не нашел ничего плохого в отъезде некоторых граждан за границу

Путин не нашел ничего плохого в отъезде некоторых граждан за границу

Сайт РПЦ сообщил, что пребывание "Троицы" Рублева в ХХС продлено до 18 июля

ПМЭФ-2023

Путин сказал, что РФ может нанести удар по любому зданию в центре Киева

ПМЭФ-2023

Путин заявил, что отрицательно относится к использованию тактического ядерного оружия

Путин заявил, что отрицательно относится к использованию тактического ядерного оружия
ПМЭФ-2023

Путин сообщил о потере Украиной 186 танков и 418 бронемашин в ходе контрнаступления

ПМЭФ-2023

Президент РФ призвал сделать детские пособия дополнением к зарплате, а не ее заменой

Президент РФ призвал сделать детские пособия дополнением к зарплате, а не ее заменой
ПМЭФ-2023

Путин предложил отменить проверки бизнеса, не угрожающего природе или здоровью

Российское посольство откроет секцию консульского отдела в Западном Иерусалиме

В РПЦ усмотрели признаки саботажа в планах отправить "Троицу" на год на реставрацию

В РПЦ усмотрели признаки саботажа в планах отправить "Троицу" на год на реставрацию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });