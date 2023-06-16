Путин на ПМЭФ почтил память Берлускони минутой молчания

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин прервал пленарное заседание Петербургского международного экономического форума и объявил минуту молчания в память о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони.

"Совсем недавно из жизни ушел бывший премьер-министр Италии господин Берлускони. Он многое сделал, чтобы выстроить нормальные долгосрочные отношения между Россией и странами НАТО. Это был очень светлый человек, очень деятельный и энергичный", - сказал Путин.

"Я без всякого преувеличения считаю его личностью мирового масштаба. Я прошу прощения у аудитории. Я бы попросил почтить его память минутой молчания", - добавил он.

Берлускони умер 12 июня в больнице. Он лечился от лейкемии. Ему было 86 лет.

Его похороны прошли в Милане 14 июня.

Берлускони четырежды занимал должность премьера Италии - в 1994 -1995, 2001 - 2005, 2005 - 2006 и 2008 - 2011 годах, и таким образом оказался рекордсменом по пребыванию на этой должности. Он стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство страны Европы. Являлся одним из самых богатых людей Италии, владельцем банков, СМИ, страхового бизнеса. Семья Берлускони владеет контрольным пакетом акций в итальянском медиахолдинге Fininvest S.p.A. - одной из крупнейших подобных структур в мире.

Возглавляемая Берлускони партия "Вперед, Италия" участвует в правящей коалиции, находящейся сейчас у власти в стране.