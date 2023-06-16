ЦБ поддержал идею добровольного обмена замороженными активами инвесторов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Механизм обмена активами, заблокированными в России и ЕС, должен предполагать добровольный формат и обеспечивать равные условия для российских инвесторов, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ видит потенциально рабочие схемы обмена активами, при этом, обсуждая судьбу средств иностранных инвесторов, замороженных на специальных счетах типа "С", учитывает разговоры о конфискации российских активов за рубежом.

"Он (механизм обмена заблокированными активами - ИФ) может быть любой. Основная история в том, что он должен быть по доброй воле обеих сторон, чтобы один согласился обменять на другой", - сказал Габуния.

"И самое сложное - создать условия для того, чтобы такое волеизъявление было возможно в условиях того, как по факту владельцы этих заблокированных активов находятся под давлением своих регуляторов и т.д. Здесь крайне желательно пойти по треку, когда он происходит добровольно. И наша задача сейчас - выработать такие условия, которые позволят создать возможность для того, чтобы инвесторы могли договориться по обмену", - отметил зампред ЦБ.

По его словам, основной вопрос не в форме его проведения, а в том, чтобы сделка была признана действительной и никто из инвесторов не попал под ответственность в своей стране.

"В том числе возможен и он (режим переговорных сделок - ИФ). Здесь не в этом ключевой вопрос, а скорее там очень много юридических тонкостей того, как это сделать, чтобы это считалось надлежащей сделкой, но при этом никто не попадал под различную ответственность уже своих национальных правительств", - пояснил зампред ЦБ.

"Но при этом мы хотим, чтобы здесь и в равных условиях были инвесторы с российской стороны. Чтобы не получилось, кто был самый шустрый, самый быстрый, самый сильный, все себе поменял, он молодец, а тот, кто послабее, он остался дальше сидеть", - добавил Габуния.

По данным Банка России, по состоянию на конец ноября в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн рублей.

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых в том числе блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей. С тех пор Банк России не раскрывал этот показатель. По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года он приближался к 600 млрд рублей. Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил в середине мая, что объем средств на этих счетах продолжает увеличиваться.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московской биржи) фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Еврокомиссия в начале октября опубликовала разъяснения, согласно которым власти отдельных стран - членов ЕС могли разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня. Участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех неподсанкционных инвесторов.

Набиуллина на пресс-конференции 28 апреля сообщала, что ЦБ знает о единичных как положительных, так и отрицательных ответах на заявки на разморозку активов российских инвесторов в Euroclear и Clearstream, но общей тенденции к разблокировке нет.