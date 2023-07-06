ЦБ сосредоточился на решении проблемы замороженных активов через выкуп со счетов С

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Банк России работает над механизмом выкупа заблокированных активов российских инвесторов за счет средств нерезидентов на счетах "С", приоритет в этой схеме должны получить розничные инвесторы, заявил журналистам в кулуарах Финансового конгресса заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния.

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в июне сообщал, что Банк России прорабатывает схему продажи замороженных иностранных ценных бумаг российских инвесторов нерезидентам с премией. Для расчетов предлагается использовать средства на счетах типа "С", отмечал он.

"Мы пытаемся создать условия, на которых можно будет предложить иностранным инвесторам те активы, в том числе "С-рубли", которые у них есть, выкупить часть активов, заблокированных у наших инвесторов, и в первую очередь у розничного инвестора", - сказал Габуния 6 июля.

"В нашем механизме мы хотим, прежде всего, построить, чтобы приоритет имела розница с небольшими счетами", - подчеркнул он.

На вопрос, является ли на данный момент идея с возможностью направлять деньги со счетов "С" на выкуп заблокированных активов приоритетной у регулятора, Габуния ответил: "Да".

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей, оценивал Банк России. Это был единственный раз, когда ЦБ раскрыл данную цифру, с тех пор регулятор ее не комментирует.

По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года объем средств на счетах "С" приближался к 0,6 трлн рублей. Близкую цифру ЦБ недавно раскрыл в аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 г.: там сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей. Согласно решению совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 года, кредитные организации должны были открыть счета "С" в АСВ не позднее 20 января.