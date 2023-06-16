Глава "Росатома" еще не знает даты визита гендиректора МАГАТЭ в Москву

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву ожидается на следующей неделе, но день пока не определен, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев .

"На следующей неделе, вопрос только, в какой день", - сказал он.

Днем ранее Лихачев говорил, что планируются очные консультации с Гросси.

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посетила Запорожскую АЭС 15 июня. Это его третий визит на станцию за последний год. С 1 сентября 2022 года на АЭС остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются. В ходе текущей поездки состоялась очередная ротация - четыре инспектора сменили двух.