Шойгу сообщил о планах Киева нанести удары по территории РФ ракетами HIMARS и Storm Shadow

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона располагает информацией, что Украина задействует системы HIMARS и Storm Shadow для атаки по территории РФ, включая Крым, это вовлечет в конфликт США и Великобританию, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Об этом Шойгу сообщил на коллегии ведомства во вторник.

"Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины", - подчеркнул министр.