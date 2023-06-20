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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:05

Шойгу сообщил о планах Киева нанести удары по территории РФ ракетами HIMARS и Storm Shadow

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона располагает информацией, что Украина задействует системы HIMARS и Storm Shadow для атаки по территории РФ, включая Крым, это вовлечет в конфликт США и Великобританию, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Об этом Шойгу сообщил на коллегии ведомства во вторник.

"Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины", - подчеркнул министр.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Крым Украина Минобороны РФ
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