Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

В Херсонской области остаются подтопленными 8 тысяч жилых домов

В Херсонской области остаются подтопленными 8 тысяч жилых домов
Фото: AP/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС остаются подтопленными около 8 тысяч домов из 23 тысяч, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"В Новокаховском городском округе завершены все восстановительные работы, вода полностью сошла. В Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах остаются частично подтопленными шесть населённых пунктов и восемь тысяч жилых домов", - написал он в Telegram.

По его словам, основные усилия спасателей и коммунальщиков направлены на принудительный спуск воды с последующей специальной обработкой зданий, восстановлением энерго-, газо-, водоснабжения и связи. На данный момент более 10 тысяч человек получили по 10 тысяч рублей материальной помощи.

Каховская ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня, это вызвало неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась 8 тысячам жителей трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Был введен режим ЧС. По последним данным, в Херсонской области из-за аварии погибли 46 человек.

Владимир Сальдо Каховская ГЭС Новая Каховка Алешки Херсонская область Голая Пристань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры выразило поддержку Елене Милашиной и Александру Немову

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в июне выросли в 3,7 раза год к году

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в июне выросли в 3,7 раза год к году

Суд в Чечне приговорил к 5,5 годам колонии жену экс-судьи Янгулбаева Зарему Мусаеву

Суд в Чечне приговорил к 5,5 годам колонии жену экс-судьи Янгулбаева Зарему Мусаеву

Избитую в Чечне Елену Милашину на скорой помощи доставят в Беслан

Избитую в Чечне Елену Милашину на скорой помощи доставят в Беслан

Москалькова обратилась в СКР из-за сообщений об избиении в Грозном журналистки и адвоката

Росприроднадзор проверит "Нобель Ойл" после утечки нефти в реку Колва в Коми

Росприроднадзор проверит "Нобель Ойл" после утечки нефти в реку Колва в Коми

Минтранс Крыма отметил сокращение очереди перед Крымским мостом до четырех километров

Минтранс Крыма отметил сокращение очереди перед Крымским мостом до четырех километров

Четыре украинских беспилотника сбиты ПВО в Новой Москве, еще один упал в Одинцовском районе

Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках выросла до 2300 кв. м.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Дагестане в 100 километрах от Дербента

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });