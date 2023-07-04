В Херсонской области остаются подтопленными 8 тысяч жилых домов

Фото: AP/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС остаются подтопленными около 8 тысяч домов из 23 тысяч, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"В Новокаховском городском округе завершены все восстановительные работы, вода полностью сошла. В Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах остаются частично подтопленными шесть населённых пунктов и восемь тысяч жилых домов", - написал он в Telegram.

По его словам, основные усилия спасателей и коммунальщиков направлены на принудительный спуск воды с последующей специальной обработкой зданий, восстановлением энерго-, газо-, водоснабжения и связи. На данный момент более 10 тысяч человек получили по 10 тысяч рублей материальной помощи.

Каховская ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня, это вызвало неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась 8 тысячам жителей трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Был введен режим ЧС. По последним данным, в Херсонской области из-за аварии погибли 46 человек.