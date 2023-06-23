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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Власти Крыма сообщили о повреждении газопровода в поселке на юге полуострова

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Газопровод поврежден в курортном прибрежном поселке Кореиз на юге Крыма, сообщил вице-премьер правительства республики Игорь Михайличенко журналистам в пятницу.

"В пгт Кореиз поврежден газопровод. Сейчас без газа временно остается около 500 абонентов", - сказал он.

Вице-премьер не назвал причину повреждения, но уточнил, что на месте работают аварийные службы. Газоснабжение планируется восстановить до конца дня.

Кореиз Крым Игорь Михайличенко
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