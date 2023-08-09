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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

ФСБ сообщила о задержании мужчины, подорвавшего газопровод в крымском поселке

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщает о задержании мужчины, устроившего по заданию украинских спецслужб подрыв газопровода в крымском поселке Кореиз в июне этого года.

"Пресечена преступная деятельность гражданина России, 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб. В июне 2022 года фигурант, находясь в Павлограде Днепропетровской области, был завербован сотрудниками спецслужб Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Республику Крым", - сообщает спецслужба.

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По версии ФСБ, в конце минувшего июня мужчина подорвал газопровод в Кореизе, использовав самодельное взрывное устройство, переданное ему через тайник.

В гараже у задержанного изъято пластичное взрывчатое вещество иностранного производства "С-4", массой 2 килограмма, два электродетонатора военного назначения "ЭДП", 2 электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205 "Террористический акт" и ч. 1 ст. 222.1 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ.

Задержанный арестован.

В ФСБ подчеркнули, что он "дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов".

Кореиз Крым ФСБ Украина
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