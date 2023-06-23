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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

ЕС запретил поставки в Россию электрокаров, гибридов,и некоторых авто с ДВС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 11-го пакета антироссийских санкций запретил поставки в Россию электромобилей и гибридных автомобилей, а также некоторых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Еврокомиссии.

Действующий запрет на поставки в РФ люксовых автомобилей расширен на все новые и подержанные автомобили с объемом двигателя более 1,9 тыс. куб. см, а также на электрокары и гибридные машины.

В пресс-релизе говорится, что в рамках 11-го пакета санкций также вводится полный запрет на поставку некоторых видов автокомпонентов.

Очередной пакет санкций ЕС в отношении РФ предусматривает включение в санкционные списки 87 юридических лиц, а также дополнительные запреты на транзит товаров через РФ.

Евросоюз ЕС
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