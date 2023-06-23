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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

В новый пакет санкций ЕС включен запрет проезда грузовиков с прицепами и полуприцепами из РФ

В новый пакет санкций ЕС включен запрет проезда грузовиков с прицепами и полуприцепами из РФ
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 11-го антироссийского пакета санкций расширил ограничения в части автомобильных грузоперевозок в сообщении с РФ, полностью запретив проезд по своей территории грузовикам с российскими прицепами и полуприцепами.

Как отмечает Еврокомиссия в своем пресс-релизе, такие меры позволят пресечь действия по обходу действующих запретительных мер в отношении перевозок российских товаров.

Санкции ЕС в отношении большегрузов российских транспортных компаний были введены в апреле 2022 года - было запрещено осуществлять по ЕС двусторонние и транзитные перевозки, перевозки с территории или на территорию третьего государства. РФ ответила зеркальными мерами в октябре.

После этого стал действовать механизм перецепки/перегрузки: на таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях товары с иностранных автомобилей перегружаются на местные, либо перецепляются полуприцепы с грузами.

Действующий дедлайн механизма перецепки/перегрузки в отношении иностранных перевозчиков для их работы в РФ - 30 июня 2023 года. Пресс-служба первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова в апреле сообщала об обсуждении его продления до 2024 года.

Очередной, 11-й пакет санкций ЕС в отношении РФ предусматривает включение в санкционные списки 87 юридических лиц, а также дополнительные запреты на транзит товаров через РФ.

ЕС
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