Поиск
Важно
Губернатор Воронежской области сообщил об оперативно-боевых мероприятиях

Полпред президента РФ в СКФО Чайка призвал не поддаваться на провокации

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил в субботу, что обстановка в округе спокойная и призвал не поддаваться на провокации.

"Обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе спокойная и стабильная. Самое важное сейчас не поддаваться на провокации, доверять только проверенным источникам информации, сохранять единство, сплоченность вокруг президента РФ, Верховного главнокомандующего Владимира Путина и неукоснительно выполнять его указания", - приводятся слова Чайки в телеграм-канале полпредства в СКФО.

Полпред отметил, что "отдельная группа предателей, поставивших свои личные цели и политические амбиции выше государственных, предприняла вопиющую попытку вооруженного мятежа, пойдя против воли многонационального народа России".

Чайка заявил, что их действия, "носят незаконный характер и ставят под угрозу безопасность страны".

СКФО Северо-Кавказском федеральный округ Юрий Чайка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РКН заявил о возможном временном ограничении работы интернет-ресурсов в районах КТО

Нефтебаза горит в Воронеже

Матвиенко заявила, что Совет Федерации поддерживает Путина

Кадыров заявил о направляющихся в "зону напряженности" бойцах

Губернатор Воронежской области сообщил об оперативно-боевых мероприятиях

Воронежский губернатор назвал недостоверной информацию о колоннах военной техники

Депутаты Госдумы выступили за консолидацию сил в поддержку Путина

Депутаты Госдумы выступили за консолидацию сил в поддержку Путина

Глава Северной Осетии призвал осетин из "Вагнера" не подчиняться приказам Пригожина

РЖД сообщили, что поезда в направлении Ростова-на-Дону и Воронежа идут по графику

РЖД сообщили, что поезда в направлении Ростова-на-Дону и Воронежа идут по графику

Обращение президента РФ к гражданам. Полный текст

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });