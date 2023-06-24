Полпред президента РФ в СКФО Чайка призвал не поддаваться на провокации

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил в субботу, что обстановка в округе спокойная и призвал не поддаваться на провокации.

"Обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе спокойная и стабильная. Самое важное сейчас не поддаваться на провокации, доверять только проверенным источникам информации, сохранять единство, сплоченность вокруг президента РФ, Верховного главнокомандующего Владимира Путина и неукоснительно выполнять его указания", - приводятся слова Чайки в телеграм-канале полпредства в СКФО.

Полпред отметил, что "отдельная группа предателей, поставивших свои личные цели и политические амбиции выше государственных, предприняла вопиющую попытку вооруженного мятежа, пойдя против воли многонационального народа России".

Чайка заявил, что их действия, "носят незаконный характер и ставят под угрозу безопасность страны".