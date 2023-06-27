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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В КЖД объяснили повреждение путей в Крыму "вмешательством посторонних лиц"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Повреждение железнодорожных путей в Кировском районе Крыма произошло из-за постороннего вмешательства, сообщает ФГУП "Крымская железная дорога" во вторник.

"27 июня в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на перегоне Владиславовка - Петрово в Кировском районе Республики Крым (было) повреждено железнодорожное полотно", - говорится в сообщении предприятия, размещенном в телеграм-канале.

Уточняется, что движение поездов было восстановлено в 12:50.

Ранее Минтранс Крыма сообщил о восстановлении путей и возобновлении сообщения на отрезке Владиславовка - Ленино в Крыму.

Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" проинформировал, что все задержанные поезда (N28 Москва - Симферополь, N179 Санкт-Петербург - Евпатория и N191 Уфа - Симферополь) отправились к месту назначения.

Повреждение путей произошло в Кировском районе Крыма на перегоне Владиславовка - Петрово. Время происшествия не уточнялось.

Глава Крыма Сергей Аксенов утром во вторник сообщил, что восстановление путей займет 4-8 часов.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Крым Крымская железная дорога
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