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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Денежное довольствие военных повышается с 1 октября

Денежное довольствие военных повышается с 1 октября
Фото: Алексей Ерешко/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ своим постановлением повышает с 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств.

Согласно постановлению, опубликованному на портале правовой информации, с 1 октября в 1,105 раза повышаются оклады по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников. Такое же повышение коснется военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Также постановление распространяется на размеры должностных окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел, органов ФСИН, противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

При повышении окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения, говорится в документе.

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