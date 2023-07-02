Что произошло за день: воскресенье, 2 июля

Пробка на подъезде к Крымскому мосту и нежелание Германии поставлять Киеву оружие, которое может достичь территории РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин примет участие в саммите ШОС. Он состоится на следующей неделе по телемосту.

- К середине дня пробка на Крымский мост с Кубани выросла до 8 км. Время ожидания составляет до 5 часов. Власти увеличили число постов досмотра на пункте пропуска на въезде на мост со стороны Краснодарского края.

- Шольц заявил о нежелании поставлять Киеву оружие, которое может достичь российской территории. При этом канцлер напомнил, что ФРГ поставила Украине много танков.

- Во Франции задержали более 700 участников беспорядков. Этот показатель почти в два раза меньше, чем сутками ранее: в ночь на субботу было 1 311 задержанных.

- В МИД Белоруссии сообщили о нападении на посольство в Нидерландах. Вандал выбил стекла и испачкал фасад. Злоумышленник задержан.