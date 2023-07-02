Во Франции задержали более 700 участников беспорядков

Возле Триумфальной арки во время очередных ночных столкновений с протестующими в Париже Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Полицейские и жандармы во Франции за ночь задержали 719 участников беспорядков, сообщает в воскресенье утром МВД страны.

Этот показатель меньше, чем сутками ранее: в ночь на субботу было 1 311 задержанных.

В целом, как отмечают французские СМИ, нынешняя ночь в городах страны прошла несколько более спокойно, чем предыдущие. Поступили данные о 577 поджогах автомобилей, а также - о пожарах в 74 зданиях. Кроме того, хулиганы попытались атаковать 10 казарм жандармерии и шесть участков муниципальной полиции. Все эти показатели - ниже субботних.

По данным МВД Франции, за ночь ранения получили 54 полицейских и жандармов (днем ранее - 79).

Один из наиболее опасных инцидентов произошел в парижском пригороде Л'Аи-ле-Роз, где хулиганы подожгли машину и, стремясь использовать ее как таран - направили в сторону дома мэра. Один из детей градоначальника получил ранение. В полиции квалифицировали произошедшее как покушение на убийство и ведут расследование.

Порядок в городах Франции в ночь на воскресенье обеспечивали 45 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

В субботу прошли похороны подростка, которого во вторник в пригороде Париже - Нантере - застрелил сотрудник полиции. Юный житель Франции, будучи за рулем машины, отказался остановиться по требованию стражей порядка. Далее один из полицейских выстрелил в него. Теперь идет разбирательство, чтобы понять, правильно ли действовал этот полицейский. Данный инцидент и спровоцировал не утихшую до сих пор волну ночных беспорядков по всей стране.

Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон решил перенести на более поздний срок визит в Германию в связи с не прекращающимися во французских городах беспорядками.