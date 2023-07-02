Путин примет участие в саммите ШОС

Президент РФ Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

В программе уточняется, что саммит пройдет по телемосту.

"Но сам факт общения лидеров этих стран привлекает особое внимание всего мира и ревность Запада", - говорится в программе.

Кроме того, на следующей неделе Путин встретится с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХИГС.

У президента РФ также запланированы совещания с правительством и с членами Совета безопасности. График будет насыщен и другими мероприятиями, отмечает программа.