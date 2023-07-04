Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Минтранс Крыма отметил сокращение очереди перед Крымским мостом до четырех километров

Минтранс Крыма отметил сокращение очереди перед Крымским мостом до четырех километров
Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - К утру 4 июля пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до четырех километров, время ожидания в ней сократилось до двух часов, сообщил в телеграм-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Он добавил, что очередь из автотранспорта на въезде на Крымский мост со стороны полуострова составляет 100 метров, а время ожидания досмотра - 10 минут.

В 9:00 3 июля Минтранс Крыма фиксировал пробку длиной 8 км. Однако уже через час, по данным оперштаба Краснодарского края, она составляла 13 км. К 20:00 понедельника пробка уменьшилась до 9 км.

Для помощи водителям на место прибыли аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС, рядом с очередью организовали дежурство бригад скорой помощи. На пропускных пунктах на мосту усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. На месте организована выдача питьевой воды.

В субботу днем оперштаб Краснодарского края сообщал о пробке длиной 9 км на подъезде к Крымскому мосту, к вечеру она сократилась до 7 км. В воскресенье длина пробки колебалась в пределах 6-8 км.

Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать наличие очереди.

В управлении ведомственной охраны федерального Минтранса возникновение очереди объяснили ростом потока машин, направляющихся в Крым, и необходимостью проверять большое количество багажа. Обстоятельства образования очереди начала проверять прокуратура Кубани.

Крымский мост Крым Кубань МЧС Минтранс Николай Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москалькова обратилась в СКР из-за сообщений об избиении в Грозном журналистки и адвоката

Росприроднадзор проверит "Нобель Ойл" после утечки нефти в реку Колва в Коми

Росприроднадзор проверит "Нобель Ойл" после утечки нефти в реку Колва в Коми

Четыре украинских беспилотника сбиты ПВО в Новой Москве, еще один упал в Одинцовском районе

Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках выросла до 2300 кв. м.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Дагестане в 100 километрах от Дербента

Здание бывшей мебельной фабрики горит на площади 1 тыс. кв. метров в Химках

Здание бывшей мебельной фабрики горит на площади 1 тыс. кв. метров в Химках

Что произошло за день: понедельник, 3 июля

Нормативный словарь русского языка будут переиздавать не реже раза в пять лет

Нормативный словарь русского языка будут переиздавать не реже раза в пять лет

Росавиация ждет возвращения авиавперевозок в стране на досанкционный уровень в 2023 году

Росавиация ждет возвращения авиавперевозок в стране на досанкционный уровень в 2023 году

Минобрнауки предложило порядок перевода платных студентов-участников СВО на бюджет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });