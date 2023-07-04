Минтранс Крыма отметил сокращение очереди перед Крымским мостом до четырех километров

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - К утру 4 июля пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до четырех километров, время ожидания в ней сократилось до двух часов, сообщил в телеграм-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Он добавил, что очередь из автотранспорта на въезде на Крымский мост со стороны полуострова составляет 100 метров, а время ожидания досмотра - 10 минут.

В 9:00 3 июля Минтранс Крыма фиксировал пробку длиной 8 км. Однако уже через час, по данным оперштаба Краснодарского края, она составляла 13 км. К 20:00 понедельника пробка уменьшилась до 9 км.

Для помощи водителям на место прибыли аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС, рядом с очередью организовали дежурство бригад скорой помощи. На пропускных пунктах на мосту усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. На месте организована выдача питьевой воды.

В субботу днем оперштаб Краснодарского края сообщал о пробке длиной 9 км на подъезде к Крымскому мосту, к вечеру она сократилась до 7 км. В воскресенье длина пробки колебалась в пределах 6-8 км.

Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать наличие очереди.

В управлении ведомственной охраны федерального Минтранса возникновение очереди объяснили ростом потока машин, направляющихся в Крым, и необходимостью проверять большое количество багажа. Обстоятельства образования очереди начала проверять прокуратура Кубани.