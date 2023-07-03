Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 9 км

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к вечеру понедельника сократилась до 9 км после утреннего максимума в 13 км, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым: по состоянию на 20:00 пробка 9 км, время ожидания - до 6 часов", - написал Лукашенко в телеграм-канале.

Он уточнил, что очередь из автотранспорта на въезде на Крымский мост со стороны полуострова составляет 200 метров, а время ожидания досмотра - 15 минут.

В понедельник на 9:00 Минтранс Крыма фиксировал пробку длиной 8 км. Однако уже через час, по данным оперштаба Краснодарского края, она составляла 13 км.

Для помощи водителям на месте начал работу аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС. В местах скопления автотранспорта в Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту организовано дежурство бригад скорой помощи.

В субботу днем оперштаб Краснодарского края сообщал о пробке длиной 9 км на подъезде к Крымскому мосту, к вечеру она сократилась до 7 км. В воскресенье длина пробки колебалась в пределах 6-8 км.

Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. На пропускных пунктах на мосту усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. На месте организована выдача питьевой воды.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся в субботу со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".