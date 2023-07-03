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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Прокуратура Кубани начала проверку из-за пробки перед Крымским мостом

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Краснодарского края проверит организации, ответственные за организацию пропуска машин через Крымский мост со стороны Кубани, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"По фактам нарушений законодательства в отношении ответственных организаций, ненадлежащего обеспечения безопасности и охраны транспортного перехода через Керченский пролив органами прокуратуры края в настоящее время проводится проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выезжал заместитель прокурора края Павел Гвоздев для определения причин и условий возникновения затруднений в движении на пункте досмотра на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к вечеру понедельника сократилась до 9 км после утреннего максимума в 13 км. Время ожидания проезда сейчас составляет около 6 часов.

Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. На пропускных пунктах на мосту усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. На месте организована выдача питьевой воды.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся в субботу со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".

Краснодарский край Крымский мост Крым
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