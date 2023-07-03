Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Отели Крыма не будут штрафовать задержавшихся из-за пробки на Крымском мосту туристов

Отели Крыма не будут штрафовать задержавшихся из-за пробки на Крымском мосту туристов
Фото: Роман Соколов/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Многокилометровые пробки на Крымском мосту в сторону полуострова привели к опозданиям туристов ко времени заселения в гостиницы, туротрасль, в свою очередь, готова идти навстречу путешественникам, сообщил в понедельник президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Мы очень обеспокоены ситуацией, сложившейся в Краснодарском крае, где машины стоят в многокилометровых пробках для прохождения обязательного досмотра. Мы прогнозировали ее заранее и сигнализировали об этом. Мы призываем власти Крыма принять все меры для оперативного урегулирования ситуации. В свою очередь, туротрасль подтверждает свою готовность идти навстречу туристам, которые вынужденно задерживаются в дороге. Отели не будут принимать санкций в отношении таких путешественников, а потерянные средства будут возвращены", - сказал он.

"Мы принимали все усилия для того, чтобы в июле-августе отпускной отдых у туристов все-таки состоялся. Мы очень рассчитываем, что власти, отвечающие за осуществление пропускного процесса, смогут оперативно наладить работу досмотровых пунктов. Мы абсолютно уверены, что она решаема путем оптимизации и настраивания организационных процессов. Пропускной емкости достаточно, просто нужно высокоэффективно наладить эту работу", - добавил он.

С 1 июля на подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка. В пиковые часы она достигала 9 км. В понедельник, по данным кубанского оперативного штаба, пробка увеличилась до 13 км. На месте дежурят спасатели и раздают водителям и пассажирам воду.

РСТ Илья Уманский Крым Крымский мост Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Проректора РАНХиГС Максима Назарова обвинили по делу о фиктивном трудоустройстве

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на COVID-19

В Счетной палате призвали оценить эффективность способов расселения аварийного жилья

В Счетной палате призвали оценить эффективность способов расселения аварийного жилья

ЦИК РФ сможет отложить выборы в новых регионах в случае непредвиденных обстоятельств

ЦИК РФ сможет отложить выборы в новых регионах в случае непредвиденных обстоятельств
Военная операция на Украине

Глава Минобороны РФ заявил, что попытка мятежа не повлияла на действия военных на Украине

Глава Минобороны РФ заявил, что попытка мятежа не повлияла на действия военных на Украине

В Кремле не стали комментировать сообщения о возможном подключении к SWIFT "дочки" РСХБ

СКР объявил в розыск главу алкогольного холдинга Global Spirits Черняка

Росприроднадзор потребует внеплановую проверку из-за прорыва нефтепровода в Коми

Минсельхоз не видит риска дефицита семян на рынке РФ

Минсельхоз не видит риска дефицита семян на рынке РФ

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });