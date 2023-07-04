Два десантных корабля могут привлечь к перевозкам машин на крымской переправе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Для обеспечения автоперевозок на крымской переправе могут задействовать десантные корабли, заявил глава Минтранса Виталий Савельев.

"На (Крымский - ИФ) мост допускаются только легковые транспортные средства. Туристические автобусы, грузовики следуют путем паромной переправы. 7 июля на круглосуточный режим работы выходит автомобильно-пассажирский паром "Керченский-2". Паром будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях", - заявил Савельев на совещании, которое во вторник провел президент Владимир Путин с членами правительства.

Глава Минтранса сообщил, что во вторник утром он переговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, "и он нам еще предоставит в случае необходимости два больших десантных корабля, которые каждый берет по 40 автомобилей".

"Если они будут делать по пять рейсов в сутки при нормальной погоде, то это еще по 200 автомобилей (на) каждый десантный корабль. То есть в целом 1000 автомобилей можно будет перевозить по переправе, минуя Крымский мост", - сказал Савельев.

Президент идею министра поддержал.

Савельев добавил, что на сегодня на переправе всего задействовано шесть паромов, один проходит техническое обслуживание.

"На наш взгляд, пиковая ситуация будет примерно 16-17 июля, когда туристический поток нахлынет, потом он будет спадать. Поэтому посмотрим, если надо будет, мы еще задействуем два десантных корабля. Такое решение мы приняли", - сказал Савельев.

В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил использовать транспортный коридор в Крым через новые регионы для личного транспорта туристов, чтобы им не стоять в многокилометровых пробках на подъезде к Крымскому мосту.

"Туристы могут ехать в Крым через новые регионы", - обратился Кондратьев к президенту в ходе совещания в режиме видеоконференции.

С началом сезона отпусков 1 июля перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края скопилась многокилометровая автомобильная пробка. К 3 июля она растянулась на 13 км. Время ожидания в очереди достигает шести часов. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной очереди стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру". По данным краснодарского министерства ГО и ЧС, на утро 4 июля в 8-километровой очереди стояли 1,5 тыс. личных автомобилей.