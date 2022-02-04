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Журналистка "Новой газеты" Милашина покидает Россию после угроз Кадырова

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина направляется в командировку за пределы РФ из-за многочисленных личных угроз в ее адрес со стороны руководства Чечни и реакцией на них федеральной власти, говорится в заявлении редакции.

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"В связи с особыми отношениями, выстроившимися между федеральной властью и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, ввиду многочисленных личных угроз, брошенных в последние дни видными представителями Чеченской республики в адрес обозревателя "Новой" Елены Милашиной, редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации", - говорится в заявлении редакции на сайте "Новой".

Отмечается, что Милашина следует протоколам безопасности, утвержденным редакцией.

"Ее локация никак не отразится на освещении темы прав человека в Чечне", - заявили в "Новой".

21 января СМИ сообщили о том, что представители силовых структур Чечни в Нижнем Новгороде с применением силы задержали Зарему Мусаеву - жену бывшего судьи Верховного суда Чеченской Республики Сайди Янгулбаева. Женщину, которая, как сообщалось, страдает диабетом, увезли на допрос в Чечню, а затем возбудили против нее уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). 2 февраля суд в Грозном отправил Мусаеву под стражу на два месяца.

Ситуация стала поводом для ряда резонансных высказываний. Так, сын экс-судьи, юрист Абубакар Янгулбаев и член СПЧ Игорь Каляпин раскритиковали чеченских силовиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о законности действий представителей республиканского МВД в Нижнем Новгороде и выступил с жесткой критикой семьи Янгулбаевых. В частности, высказал суждение, что некоторые ее члены "призывают к терроризму и экстремизму". Каляпина и Милашину Кадыров назвал "террористами".

31 января "Новая газета" потребовала от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить в отношении Кадырова уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия (п. "а" ч.2 ст.282 УК РФ).

1 февраля Кадыров во время трансляции в инстаграме назвал телеканал "Дождь" (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и "Новую газету", освещавших его конфликт с семьей чеченского судьи в отставке Сайди Янгулбаева, "пособниками террористов".

Чечня Рамзан Кадыров Новая газета Елена Милашина

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