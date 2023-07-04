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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Глава СПЧ попросит Генпрокуратуру и СКР взять на контроль расследование избиения Милашиной

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что попросит Генпрокуратуру и Следственный комитет взять на контроль ситуацию с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном.

Об этом он сообщил через телеграм-канал СПЧ.

Он также одобрил перевод пострадавших в Беслан: "Главное сейчас - это обеспечить безопасность и медицинскую помощь для Елены Милашиной и Александра Немова".

Ранее в телеграм-канале СПЧ появилось сообщение о том, что СПЧ и Союз журналистов России разбираются в случившемся. СМИ утром стали сообщать, что Немова и Милашину по пути из аэропорта в Грозный избили неизвестные. Журналистка и адвокат ехали на вынесение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Сайди Янгулбаева. Мусаева была задержана 21 января 2022 года в Нижнем Новгороде и перевезена в Чечню. Ее муж через два дня покинул Россию. Мусаеву судит Ахматовский суд Грозного, ей вменяют часть 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Гособвинение просило для нее 5,5 года колонии.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокуратуру Чечни и управление СК по региону проверить информацию о нападении на Милашину и Немова. Она также сообщила, что их вывезут в Беслан на машине скорой помощи.

Жесткой реакции на нападение потребовал сенатор Андрей Клишас.

Валерий Фадеев Грозный СПЧ Татьяна Москалькова Елена Милашина Александр Немов Зарема Мусаева
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