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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Сенаторы одобрили закон об уголовном наказании за незаконный оборот метанола

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный оборот метилового спирта и метанолсодержащих жидкостей под видом алкогольной продукции. Он вводит в Уголовный кодекс новую статью - 234.2.

Незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно сбыт метилового спирта (метанола) либо метанолсодержащих жидкостей под видом алкогольной продукции наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, если они совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового.

При смерти двух или более лиц возможно лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Совет Федерации
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