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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Владельцу компании-производителя "Мистера Сидра" продлен арест на 3 месяца

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Ульяновске Железнодорожный районный суд продлил на два месяца и 30 дней арест владельцу ООО "Анди" Анару Гусейнову, проходящему по делу об отравлении людей спиртосодержащим напитком "Мистер Сидр", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Гусейнов был задержан после массового отравления людей суррогатным сидром, в котором оказалась примесь метанола. Случаи отравления, в том числе с летальным исходом, фиксировались в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Удмуртии, умерли больше 30 отравившихся. Большинство случаев связывали с употреблением спиртосодержащего напитка "Мистер Сидр" производства самарского ООО "Анди".

По версии следствия, метанол, который оказался в сидре, могли украсть в мае со склада МВД в Самаре, а затем перепродать.

Подозреваемыми по делу о массовых отравлениях проходят Дмитрий и Алексей Егоровы, которые, по версии следствия, в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили со склада 6 тонн метанола, а затем продали Артему Айрапетяну, который нелегально поставлял спирт владельцу "Анди" Гусейнову.

Дмитрий Егоров и Гребенкин арестованы по обвинению в хищении метилового спирта, Гусейнову и Айрапетяну вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Алексей Егоров объявлен в розыск.

Ульяновск Самара Ульяновская область Самарская область МВД Анди Анар Гусейнов
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