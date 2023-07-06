Второе дело Фургала рассмотрит Бабушкинский суд Москвы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд России по просьбе Генпрокуратуры направил в Бабушкинским суд Москвы уголовное дело бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала о преступном сообществе и хищении активов "МСП Банка" для рассмотрения по существу.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в Верховном суде.

Генпрокуратура просила изменить территориальную подсудность дела с Хабаровска на Москву или Московскую область, чтобы обеспечить объективное рассмотрение дела. В надзорном ведомстве опасаются, что в Хабаровске суд может оказаться под давлением Фургала, имеющего устойчивые связи в регионе.

Фургал, другие фигуранты, а также их защита просили ВС отказать прокуратуре и направить дело на рассмотрение в Хабаровск.

По делу, кроме Фургала, проходят девять человек, которым вменяется организация и участие в преступном сообществе, осуществление незаконной предпринимательской деятельности, злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, а также хищение денежных средств путем мошенничества.

Согласно фабуле дела, в 2017-2018 годах в Москве и Хабаровском крае Фургал создал преступное сообщество с целью хищения активов "Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства" и совершения других тяжких преступлений. При этом, по версии следствия, экс-губернатор, а на тот момент депутат Госдумы, незаконно участвовал в коммерческой деятельности предприятий группы "Торэкс".

В результате, установило следствие, в 2018-2020 годах членами сообщества было похищено 2 млрд руб. у банка и $8,7 млн у иностранной компании "Глобал Меткорп Лимитед". Кроме того, они пытались похитить имущество "Торэкс-Хабаровск" на сумму более 1,2 млрд рубоей, однако замысел довести до конца не смогли, поскольку были задержаны.

В феврале 2022 года на основании вердикта присяжных Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима по делу об убийствах. Этот приговор еще не был рассмотрен в апелляционной инстанции и в законную силу не вступил.

Первый процесс в отношении экс-губернатора по просьбе Генпрокуратуры Верховный суд перенес из Хабаровска в Люберецкий городской суд.

Сергей Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске и доставлен в Москву как подозреваемый по делу об убийствах. В 2021 году на него завели дело о преступном сообществе и особо крупном мошенничестве. В Хабаровске его задержание вызвало широкий резонанс и протесты.

Вину Фургал не признает ни по одному из вмененных ему преступлений.

Задержание губернатора вызвало общественный резонанс в Хабаровском крае.