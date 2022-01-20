Верховный суд утвердил передачу дела Фургала в Люберецкий суд

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Апелляционная коллегия Верховного суда России признала законным направление в Люберецкий городской суд уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщили в пресс-службе ВС. Фургалу вменяют организацию убийств предпринимателей в 2004-2005 годах.

11 ноября Верховный суд направил дело Фургала в Люберцы по просьбе Генпрокуратуры.

Фургал, а также обвиняемые Андрей Карепов, Марат Кадыров, Андрей Палей и их адвокаты возражали против переноса процесса из Хабаровского края в другой регион. Защита Фургала указывала на то, что большинство свидетелей по делу живет в Хабаровске, на разницу во времени и на расстояние между регионами. Также адвокаты отмечали запрос хабаровчан на открытый и объективный суд над бывшим губернатором.

В прокуратуре же указывали, что в Хабаровске суд может оказаться под давлением Фургала, который, используя установленные за время политической деятельности связи, способен сформировать негативное отношение к суду и правоохранительным органам. Также представитель Генпрокуратуры напоминала о массовых протестах сторонников Фургала, которые требовали его освобождения.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске и доставлен в Москву. С тех пор он находится в СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Бывший губернатор вины не признает.